Man gewapend met houwers bedreigt worstverkoopster met de dood

De 53-jarige A.N., is woensdagavond door arbeiders van een supermarkt aan de Martin Luther Kingweg in Suriname aangehouden, nadat hij een worstverkoopster met de dood had bedreigd.

Volgens de vrouw, die voor de winkel worstwaren verkoopt, kwam de verdachte bij haar en wilde goedkope worst kopen. De vrouw heeft hem uit humanitaire reden een stukje worst gegeven.

Naderhand kwam dezelfde man terug en vroeg aan de worstverkoopster naar iets te drinken. Ze hield de man voor dat ze geen dank verkoopt. Dit viel niet in goede aarde bij de man, die diep in het glaasje had gekeken. Hij haalde twee houwers te voorschijn en dreigde de vrouw daarmee te zullen doden.

De doodsbange vrouw rende de winkel binnen, waar ze de arbeiders om hulp vroeg. Deze liepen de winkel uit en probeerden de man te ontwapenen. Het lukte hen om de dronkaard te ontwapenen en de Surinaamse politie voor hem in te schakelen.

Na de melding kwam de politie ter plaatse, die de verdachte heeft overgebracht naar het politiebureau. Hij werd donderdag na ontnuchtering bij een hulpofficier voorgeleid, die na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie de 53-jarige driftkop in verzekering heeft gesteld.