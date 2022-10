First lady overhandigt ruim 1700 schoolpakketten aan organisaties, instellingen en gemeentes

Op dinsdag 11 oktober hebben organisaties, instellingen en gemeentes in Suriname ruim 1700 schoolpakketten in ontvangst genomen van first lady Mellisa Santokhi-Seenachery.

Deze instellingen hebben vanuit hun organisaties scholieren geregistreerd om in aanmerking te komen voor de schoolpakketten.

Het ligt in de bedoeling dat de organisaties de gedoneerde schoolpakketten dan verder distribueren naar de leerlingen die zij geregistreerd hebben.

De first lady zegt dat zij de komende dagen ook langs enkele scholen zal gaan om daar schoolpakketten uit te delen. Deze scholen hebben zich ook via haar team geregistreerd voor een donatie van schoolpakketten.