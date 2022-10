Directeur en manager securitybedrijf na twee weken door OM in vrijheid gesteld

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft woensdag de verdachten Akshay R., directeur van een securitybedrijf en zijn manager Soeniel R., die op dinsdag 27 september voor illegaal vuurwapenbezit waren aangehouden, in vrijheid gesteld.

Na bijkans twee weken achtte het OM niet meer nodig om hun inverzekeringstelling te continueren. In deze zaak hebben de advocaten Chandra Algoe en Benito Pick vanaf het prille begin verzoeken ingediend om hun cliënten op vrije voeten te krijgen, maar het OM verzette zich steeds.

Nadat de raadslieden dit keer het verzoek bij het Hof indienden vond de vervolgingsambtenaar het plotseling nodig, om kort voor de behandeling van de zaak beide verdachten in vrijheid te stellen. De redactie van Waterkant.Net heeft vernomen, dat de directeur de stiefzoon is van een districtscommissaris.

Het bedrijf heeft bijkans 30 tot 35 man in dienst, die met illegale vuurwapens op verschillende locaties voor bewakingswerkzaamheden worden ingezet. Het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) kreeg informatie dat er bewaakt wordt met verschillende illegale wapens en stelde daartoe een onderzoek in.

De directeur werd daarover aangesproken en aangemaand om de wapens in te leveren. Hij had toen een vuistvuurwapen en een jachtgeweer afgestaan. Onlangs werd bij een restaurant aan de Lalla Rookhweg twee van de security medewerkers van hetzelfde bewakingsbedrijf betrapt met twee illegale vuistvuurwapens. Deze werden toen in beslag genomen.

Akshay werd vervolgens wederom opgeroepen door de politie om alle illegale wapens in te leveren. Hij heeft toen twee vuistvuurwapens afgestaan, die thuis bij zijn schoonfamilie waren bewaard. De politie deed een inval en stuitte op een aantal illegale wapens.

Er zijn in totaal vijf vuistvuurwapens, een jachtgeweer en twee alarmpistolen aangetroffen en in beslag genomen. Akshay en zijn manager werden aangehouden en overgebracht naar het bureau, waar ze toen in verzekering werden gesteld.