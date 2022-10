Dit jaar weer Nationale Diváli Manifestatie op Onafhankelijkheidsplein

Na een onderbreking van een jaar vanwege de Covid-19-pandemie, zal er dit jaar weer een Nationale Diváli Manifestatie plaatsvinden op het Onafhankelijkheidsplein in Suriname. Het geheel zal dit jaar van zaterdag 22 tot en met maandag 24 oktober plaatsvinden, zegt Aniel Manurat, voorzitter van de Culturele Unie Suriname (CUS).

Van het jaar zullen er weer attracties als voorheen zijn zoals Rámlílá en flying Hanumán, Shrí Rám Chandra in een Pushpak Vimán, verschillende zang- en dansoptredens, dj Spinz, muziekformatie No Merxi en een spectaculaire vuurwerkshow.

Het hoogtepunt van de avond is natuurlijk het aansteken van de Suriname Diá door Ram en Sita voor welvaart van Suriname en welzijn van elke burger. Manurat zegt dat hierna president Chandrikapersad Santokhi en zijn echtgenote Mellisa Santokhi-Seenacherry als eersten ghee zullen toevoegen.

De Suriname Diá blijft branden tot en met Divali op 24 oktober. Tot dan mag iedereen ghee gaan toevoegen om de vlam aan te houden.

Divali, ook genoemd Deepavali, Diwali of Deevali is een van de belangrijkste feesten in het hindoeïsme en vindt zijn oorsprong in India. Het woord is afgeleid van het Sanskriet dipavali, dat een rij lichtjes betekent. De olielampjes, Dipa, traditioneel een kleigebakken lamp, Diya of Dia, met katoen wattenlontje en geklaarde boter (ghee) worden tijdens het feest door het huis en op de erven aangestoken.

Divali, ook bekend als Lichtjesfeest, wordt symbolisch bedoeld als “de overwinning van het goede over het kwade, overwinning van het licht over de duisternis, overwinning van de gelukzaligheid over de onwetendheid”. In Suriname is het sinds 2010 een Nationale Dag.