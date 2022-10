Meer dan 250 rollen toiletpapier gestolen in Duits treinstation

In een treinstation in de Duitse stad Lübeck hebben dieven begin van de maand 256 rollen toiletpapier en 15.000 papieren handdoekjes gestolen. Er werd maandagochtend 3 oktober vroeg ingebroken in de container waar de voorraad was opgeslagen, meldt de politie.

Een werknemer van de Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn merkte de diefstal maandagochtend op en stelde de politie in kennis. Zij is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen.

De overvallers hebben vermoedelijk hun buit vervoerd in grote plastic vuilniszakken die in het station waren opgeslagen. De politie praat over “een bizarre diefstal”.