‘Baby op sterk water bij Tropenmuseum moet terug naar Suriname’

Een Surinaamse actiegroep wil dat een baby op sterk water, die het Amsterdamse Tropenmuseum in haar depot heeft, terug moet gaan naar Suriname. Volgens de actiegroep is de baby destijds van een moeder van de inheemse Kalinya Terewuyu gemeenschap afgenomen.

Binnen de koloniale geschiedenis van Nederland was het de praktijk om menselijke resten te verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek, tentoonstellingen of voor een privécollectie. De baby zou kort nadat zijn moeder van hem was bevallen, zijn weggenomen en is al bijna 100 jaar opgeslagen op sterk water in het depot van het Tropenmuseum Amsterdam.

De gemeenschap is deze baby nooit vergeten en wil de baby ‘de eervolle begrafenis geven die het al meer dan 100 jaar geleden verdiend had’. Er ligt nu een verzoek voor teruggave dat komt van de Raad voor het Repatriëren, die de koloniale praktijken van de Nederlandse staat uit het verleden aankaart.

Het Tropenmuseum stelt in een reactie dat het weliswaar een baby op sterk water in het depot heeft, maar dat het onbekend is of de baby tot de gemeenschap van de actiegroep behoort. Het Amsterdamse museum gaat onderzoek doen naar de herkomst van de baby.