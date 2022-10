Jaarlijkse Conventie Ahmadiyya Gemeenschap Suriname succesvol afgesloten

‘Absolute gerechtigheid voor de ontwikkeling van de samenleving’ was het centrale thema voor de 41ste jaarlijkse conventie van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname (AMGS). Deze conventie genaamd de Jalsa Salana is een een jaarlijks terugkerend evenement, ingesteld in het jaar 1891 door de stichter, Mirza Ghulam Ahmad, van de Ahmadiyya stroming in de Islam.

Volgens de gemeenschap is hij de Beloofde Messias en Beloofde Hervormer, waarop de wereld wacht. De 41ste editie in Suriname werd na een onderbreking van 2 jaren wederom groots georganiseerd op het complex van de Nasir Moskee te Ephraimszegen in Paramaribo. Gedurende drie dagen lang werd er over geloof en spiritualiteit gesproken.

Onder andere DNA-leden Obed Kanape, Ronny Aloema, OW-minister Riad Nurmohamed waren naast vertegenwoordigers van religieuze organisaties, waaronder de Arya Diwaker en Sanatan Dharm en sociaal maatschappelijke organisaties aanwezig.

Middels vele toespraken werd de rol en noodzaak van absolute gerechtigheid voor de ontwikkeling van de samenleving bevestigd. Absolute gerechtigheid is een hoeksteen van de leer van de Islam. Voorzitter Samseerali Sheikh-Alibaks van de AMGS benadrukte dat middels teksten uit de Heilige Koran en geschriften van de stichter van de Ahmadiyya stroming in zijn toespraak.

Hoofdbestuurslid Asad Mushtaq stelde in zijn toespraak om gerechtigheid, zoals voorgeschreven in de Islam ten alle tijden toe te passen. De Heilige Koran zegt; ‘Voorwaar, Allah beveelt gerechtigheid en het goed doen aan anderen. Voorts ook; O gij die gelooft! Laat de vijandschap van een volk u er niet toe aanzetten om anders te handelen dan met gerechtigheid. De Islam schrijft de hoogste standaard van gerechtigheid voor; één, dat noch op individuele basis, noch op nationale basis, de vijandschap van anderen iemand ervan mag weerhouden om anders te handelen dan met gerechtigheid. Dat is het prachtig principe om alle muren van haat te vernietigen!