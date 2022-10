Tas met vuurwapen politieagent gestolen uit voertuig; verdachte vast

De politie in Suriname heeft maandag een 22-jarige man aangehouden, in verband met de diefstal van een tas uit een voertuig in Wanica.

In de tas zat een vuistvuurwapen van een politieagent. Er werd aangifte hiervan gedaan bij de Surinaamse politie, waarna de sterke arm op onderzoek uitging.

Maandag 10 oktober werd de verdachte R. K. in beeld gebracht en aangehouden door leden van het Regio Bijstand Team Midden (RBTM) en Recherche regio Midden. Het vuistvuurwapen werd aangetroffen en in beslag genomen.

De verdachte is hangende het onderzoek ter voorgeleiding naar het politiebureau overgebracht. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.