Automobilist valt in slaap en ramt EBS paal Anton Dragtenweg

De bestuurder van deze auto heeft vanmorgen vroeg een flinke ravage veroorzaakt, bij een eenzijdig verkeersongeval aan de Anton Dragtenweg in Suriname. Volgens de automobilist zou hij in slaap zijn gevallen achter het stuur.

De man reed vanmorgen iets voor 06.00u in zijn grijs gelakt voertuig over bovengenoemde weg, toen het nabij het Marriott hotel mis ging. Het voertuig raakte van de weg en knalde tegen een stroompaal van het Surinaamse energiebedrijf EBS.

Daarna eindigde de auto in de trens langs de weg, zoals op de foto te zien is. Ondanks de harde klap en de flinke ravage bleef de bestuurder ongedeerd. Hij verklaarde in slaap te zijn gevallen.

De Surinaamse politie kreeg de melding van het verkeersongeval binnen en ging ter plaatse voor onderzoek. Er werd een sleepdienst ingeschakeld om de auto uit de trens te takelen en af te voeren.

Technici van de EBS waren snel ter plaatse om de schade te herstellen.