Twee douaniers aangehouden in zaak Saya

In de zaak waarbij de Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon afgelopen vrijdag in Suriname werd aangehouden, zijn ook twee douaniers vandaag aangehouden.

De redactie van Waterkant.Net verneemt uit betrouwbare bron dat het gaat om de douaneambtenaren J.C. (56) en R.G. (47). Ze hebben intussen contactverbod opgelegd gekregen van het Surinaamse Openbaar Ministerie.

Het Korps Politie Suriname liet afgelopen week weten dat bij de invoer van een luxe auto, vermoedelijk gebruik gemaakt is van valse dan wel vervalste documenten. In mei liet Saya in een filmpje zien hoe een Aston Martin Vantage V12, een auto van meer dan 250.000 euro, uit een container rijd.

Op Facebook waren de namen van de douaniers ook al genoemd door een klokkenluider. Vernomen wordt dat de verdachten advocaten Derrick Veira en Maureen Nibte in de arm hebben genomen. Advocaat Veira bevestigt tegenover de redactie dat hij de douaneambtenaar R.G. juridisch bijstaat.

Nibte is ook de raadsvrouw van Saya. Ze gaf in een eerder interview aan dat er absoluut geen drugs bij haar cliënt zijn aangetroffen.