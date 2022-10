Het is vandaag weer ‘Coming Out Day’

Het is vandaag Coming Out Day, een dag die elk jaar op 11 oktober wordt gevierd. Het is een dag die veel LGBT-jongeren gebruiken om uit de kast te komen oftewel het moment dat mensen openlijk uitkomen voor hun seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Coming Out Day vond voor het eerst plaats in 1988 in de Verenigde Staten. Er is geen grote centrale viering, maar er worden in meerdere plaatsen kleinere activiteiten georganiseerd door lokale homo- en jongerenorganisaties, al dan niet in samenwerking met heteroseksuele sympathisanten.

De aandacht voor acceptatie en ondersteuning van het anders mogen zijn groeit en deze Coming Out Dag wordt elk jaar bekender.

De dag valt in Suriname in de zogeheten PRIDE Month die op 1 oktober onder het thema ‘Wi Srefi’, voor de twaalfde keer van start is gegaan.