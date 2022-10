Schaakvereniging TOTSCHA traint schakers in online schaken

“Schaken bevordert het denkvermogen van de mens en vooral jongeren. Het kan een positieve invloed hebben op hun leerprestaties”, zegt Donavan Jones van de schaakvereniging Totscha wat zoveel betekent als Totness Schaakvereniging. De Totscha heeft haar eerste “online” schaakactiviteit voor jongeren van het district Coronie een week geleden op 1 oktober gehouden en wil verder gaan met dit traject.

“We hebben besloten om jongeren te leren hoe ze online kunnen schaken. Dat konden ze aanleren via het Lichess platform. We kiezen ook voor online omdat de jongeren dan anytime wanneer het ze uitkomt kunnen schaken en hun denkvermogen kunnen aanscherpen”, geeft Jones aan.

Toscha heeft een formule bedacht om de jeugd van 11-18 jaar van het district de kennis bij te brengen door peer to peer educatie. “Een goede kennis van mij, Errol Gezius, heeft een zoon van 11 jaar Isaï die schaakt bij de schaakvereniging Suriname Chess Academy. Wij hebben hem bereid gevonden, in afstemming met de ouders, om in de laatste periode van de vakantie zijn kennis te delen met de aanwezige jongeren met betrekking tot het online schaak platform Lichess.” Kinderen en jongeren nemen eerder kennis en raad van hun leeftijdgenoten vandaar deze formule.

Isai vond het een leuk idee en wilde graag helpen. “Hij liep langs de tafels en deelde zijn idee en kennis met de anderen en ze namen het van hem aan”, zegt vader Gezius trots. Aan dit online schaak project hebben de 9 schakers van de schaakvereniging Totscha deelgenomen, in de leeftijdsklassen 11 tot 18 jaar.

Jones: “Als vereniging mogen we zeggen dat het aardig gelukt is en we kijken terug op een geslaagd project. De jonge schakers van Coronie gaan zich nu verder bekwamen in het “online” schaken gebruik makend van het Lichess platform, om op die manier hun gedachten en analytisch vermogen aan te scherpen en te blijven schaken.”

Totscha is een schaakvereniging gevestigd in het district Coronie, met als voorzitter mw Anneke Djosemito. Hun voornaamste doel is: het ontplooien en beheren van sportactiviteiten in alle takken van sport in het algemeen, meer in het bijzonder doch niet beperkt tot het bevorderen van de schaaksport onder de bewoners van Coronie.