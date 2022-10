Guyanese verdachte van moord en roof in Suriname aangehouden

Een Guyanese man, die werd gezocht voor moord en betrokkenheid bij een roofoverval, is gisteravond in Suriname aangehouden door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) in samenwerking met het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV).

Het gaat om Dequan King die betrokken zou zijn geweest bij een roofoverval bij een goudopkoop bedrijf, gepleegd op 5 augustus 2021 in zijn moederland. Bij die beroving werd een groot geldbedrag en een grote hoeveelheid ruw goud buit gemaakt.

Afgelopen week zou hij in Frans-Guyana betrokken zijn geweest bij een moordzaak, waarbij een man werd doodgeschoten. Na de moord week de verdachte uit naar Suriname.

Nadat de informatie werd uitgewerkt werd de verdachte in beeld gebracht en gisteravond door RBTP klemgereden. King werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

De verdachte zal volgens de geldende procedures het land uitgezet worden en uitgeleverd worden aan het buurland.