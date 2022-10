Indiaas drama dat taboes doorbreekt ook in Suriname te zien

In India is de dramaserie ‘His Storyy’ bijzonder goed bekeken, niet alleen om het LGBTI-thema maar ook om het boeiende verhaal en de topcast. De bekroonde actrice Priyamani schittert in haar rol van de bedrogen echtgenote Sakshi en ook de acteurs Satyadeep Misra, Devesh Siwal en Mrinal Dutt geven diepgang aan het baanbrekende verhaal.

Het Surinaamse publiek kan op woensdag 12 oktober kennismaken met ‘His Storyy’, tijdens het Suriname International LGBTIQ+ FILMFest, als onderdeel van PrideMonth 2022. Parea, de vereniging van LGBT-professionals, presenteert die avond de highlights van deze Indiase serie. Na afloop kunnen de bezoekers met elkaar in gesprek gaan, met een panel discussie, en daarna, in het TBL foyer, met een hapje en een drankje.

In Mumbai, in India, draaien Sakshi en Kunal een succesvol restaurant. Het echtpaar en hun twee opgroeiende kinderen lijken een modelgezin, maar na twintig jaar huwelijk wordt Kunal verliefd op Preet. De buitenechtelijke relatie van Kunal met Preet leidt tot spanning, echtscheiding en nieuwe inzichten.

De levenskeuzes van de personages in de serie zijn zeker herkenbaar voor het Surinaamse publiek. Het verhaal is nooit belerend maar stemt wel tot nadenken: hoe zou jij reageren in een situatie als deze? Met ‘His Storyy’ bracht de Indiase streamingdienst ALTBalaji de dialoog op gang over de homofobie die in India nog sterk aanwezig is.

Het Internationall FILMFest opende op woensdag 5 oktober succesvol met ‘Saving Face’, over de liefde van twee Chinese vriendinnen. Deze film, gepresenteerd door de Amerikaanse ambassade in Paramaribo, viel goed in de smaak. Na afloop was er een sfeervolle konmakandra waar oude vrienden en nieuwe bekenden napraatten.

Kaartjes voor ‘My Storyy’ zijn gratis. Haal, ze vanaf maandag bij Zus & Zo en TBL Cinemas.

Op donderdag 20 oktober volgt ‘El Houb’, aangeboden door de Nederlandse ambassade en op woensdag 26 oktober sluit het festival af met ‘Deux, een presentatie van de Franse ambassade.