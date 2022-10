Adviseur president doet aangifte tegen Mansaram en nep FB-account Papa Waldo

Een adviseur van president Chandrikapersad Santokhi heeft afgelopen week aangifte van smaad en laster gedaan tegen NDP’er Sharmila Mansaram en nep Facebook-account Papa Waldo.

Volgens de adviseur worden er al enkele maanden allerlei valse berichten over hem verspreid. Afgelopen week heeft hij weer gemerkt dat er op Facebook berichten over hem zijn geplaatst, meldt de Surinaamse krant Times of Suriname.

Volgens de krant verklaarde de raadgever bij de politie dat Mansaram en Papa Waldo de berichten zouden hebben geplaatst. De politie is een onderzoek gestart.

Vernomen wordt dat het nep-account voor enige tijd door Facebook geblokkeerd is om nieuwe berichten te plaatsen.