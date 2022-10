Dozen gesmokkelde kip gevonden in ambulance in Guyana

Een opmerkelijke vondst deze week in Guyana. In een ambulance verbonden aan het Skeldon Public Hospital in Regio Zes is vrijdag vroeg in de ochtend een aantal dozen gesmokkelde bevroren kip gevonden.

De ambulancechauffeur is na een achtervolging aangehouden door de Law Enforcement and Investigation Division van de Guyana Revenue Authority (GRA) in No.78 Village, Rampoor, Upper Corentyne, Berbice.

De ziekenwagen is in een trens langs de weg terechtgekomen na de achtervolging met hoge snelheid door de GRA-functionarissen.

De chauffeur is hangende het onderzoek in verzekering gesteld. Het onderzoek duurt voort.