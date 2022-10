Saya krijgt contactverbod van zeven dagen opgelegd

Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft een contactverbod van zeven dagen uitgevaardigd tegen voorzitter van Team Haïti tevens ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon.

Saya is vrijdagmiddag door het Corruptie Onderzoek Team (COT) van het Korps Politie Suriname aangehouden in een onderzoek naar gebruik van vervalste documenten. Bij de invoer van een peperdure auto is vermoedelijk gebruik gemaakt van valse dan wel vervalste documenten.

Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een Aston Martin Vantage V12, een auto van meer dan 250.000 euro, die op de foto hieronder te zien is.

Op verschillende locaties zijn in samenwerking met andere eenheden van de politie invallen gepleegd. COT heeft de zaak in onderzoek.