50 miljoen streams voor ‘Parijs’ van Kenny B op Spotify

De grote hit Parijs van Kenny B heeft 50 miljoen streams behaald op Spotify. “Het houdt niet op. Bedankt”, reageert de zanger kort maar krachtig op het feit.

De 60-jarige Kenny B scoorde in 2015 een grote hit met het nummer Parijs. Het lied is de tweede single van de Surinaamse zanger na zijn overstap naar Nederlandstalige muziek.

In het nummer bezingt hij hoe hij in Parijs onder de indruk raakt van een vrouw die hij omschrijft als een “mix van Doutzen, Edsilia en Anouk”. Als hij haar in het Frans aanspreekt, zegt zij in het Frans dat ze Nederlandse is. Vervolgens stelt hij voor Nederlands te praten, samen toeristische trekpleisters in Parijs te bezoeken en samen naar Nederland terug te vliegen.

De videoclip werd geschoten in Parijs. Ondanks het grote succes vindt Kenny dat ‘Parijs’ niet het beste werk is dat hij ooit heeft afgeleverd.

De zanger is gisteren in Suriname aangekomen, nadat hij eerder deze week verrast werd tijdens het programma Koffietijd (video onder):