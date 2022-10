Goudvondst leidt tot schietpartij en ruzie tussen illegale gouddelvers

Een goudvondst bij een goudput in Brokopondo, heeft gisteravond vermoedelijk geleid tot onenigheid en is uitgemond in een schietpartij tussen illegale gouddelvers in Suriname.

Zeven slachtoffers met verwondingen zijn met de ambulance van de Medische Zending naar de Spoedeisende Hulp (SEH) in Paramaribo overgebracht ter verpleging.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat een grote groep mensen zich in verband met de schietpartij had verzameld bij de SEH. Daar zouden partijen weer slaags met elkaar geraakt zijn, waarbij er scherpe voorwerpen te voorschijn werden gehaald.

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) speelden erop in en konden enkele personen naar politiepost Munder afvoeren. Van het aantal slachtoffers zijn er vijf erg aan toe. De politie van Brokopondo heeft de zaak in verder onderzoek.