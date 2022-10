Bar en illegale seksclub Excellente ontruimd uit pand Fajalobistraat

De bekende bar en illegale seksclub Excellente is deze week door deurwaarder Sergio Niekoop ontruimd uit het pand aan de Fajalobistraat in Suriname. Alle spullen werden buiten het terrein geplaatst zoals op de foto te zien is.

De uitbater had de huur voor enige tijd niet betaald en vertikte het om te verhuizen. Naar zeggen van de eigenaar van het pand had de uitbater aangegeven het pand te zullen kopen, maar daar kwam niets van terecht.

De eigenaar was behoorlijk ontstemd over de activiteiten die de huurder ontplooide. Hij zegt dat er nooit was afgesproken om een bar of seksclub op het adres te openen. Naar zeggen van de eigenaar deed de uitbater maar wat hij wilde op de plaats.

De verhuurder had genoeg van de uitbater en sleepte hem uiteindelijk voor de rechter om te verhuizen. Het is een heel proces geworden, maar na ongeveer 20 maanden heeft de deurwaarder de ontruiming kunnen uitvoeren. Buurtbewoners waren niet te spreken over de bar en illegale seksclub midden in hun woonwijk. Zij zeggen opgelucht te zijn dat de plaats is ontmanteld.

Ondanks dat de uitbater wist dat hij elk moment door de deurwaarder eruit gezet kon worden, maakte hij zich niet druk. Niekoop heeft hem deze week verrast. Naar zeggen van de deurwaarder, wordt er vanuit het veiligheidsaspect niet van te voren gemeld wanneer er tot ontruiming zal worden overgegaan. Hij zegt dat zolang het vonnis betekend is, de persoon die moet verhuizen standby moet zijn voor de deurwaarder.

Bekijk hieronder een interview van de deurwaarder en eigenaar met TBN PRIME ALERT.