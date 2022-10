Man sluit zich op in kamer en schiet zichzelf dood

Een 29-jarige man heeft vrijdagavond de hand aan zichzelf geslagen, door zichzelf met een jachtgeweer dood te schieten. Dit gebeurde rond 23.00u aan de Fairfieldweg in Suriname.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt, dat de man Raoul N. en zijn partner bijkans een maand terug de relatie met elkaar hebben beëindigd. De vrouw en haar 6-jarig kind hebben de intrek bij haar moeder genomen. Afgesproken was dat hun dochter in het weekend bij haar vader zou logeren.

Toen de vader met het meisje thuis aankwam belde hij zijn ex op en gaf haar te kennen om hun dochtertje te komen halen, omdat ze anders alleen zou blijven. De vrouw maakte zich zorgen en belde haar broer op om poolshoogte te nemen.

Raoul pakte op een gegeven moment zijn jachtgeweer uit de kofferbak van zijn auto en liet zijn dochtertje alleen in de woonkamer. Hij begaf zich in de slaapkamer en deed de deur op slot.

Intussen arriveerde de broer van de ex, die op dat moment een knal hoorde. De buren verzamelden zich en de politie van Santodorp werd ingeschakeld. De slaapkamerdeur werd ingetrapt, waarna het levenloos lichaam van de man op het bed met het jachtgeweer tussen zijn benen werd aangetroffen. Hij vertoonde een schotwond aan zijn hals en hoofd.

Een arts werd ingeschakeld, die de dood vaststelde. In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie is het stoffelijk overschot en jachtgeweer in beslag genomen. Bij onderzoek in de auto van het slachtoffer werden een doos 9 mm patronen, en 4 scherpe hagelpatronen aangetroffen, die eveneens in beslag zijn genomen.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114. (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00u)