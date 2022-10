Waarnemend gpc Nickerie vanaf komende week werkzaam in Paramaribo

Hoofdinspecteur Daphne Lieveld, waarnemend gewestelijke politiecommandant van Nickerie, zal per 11 oktober werkzaam zijn bij de Parketwacht in Paramaribo. Lieveld heeft deze mededeling per brief ontvangen van de leiding van het Korps Politie Suriname (KPS).

De hoofdinspecteur was in 2017 overgeplaatst naar Nickerie. Zij heeft in het district verschillende leidinggevende functies bekleed. Zo was zij ressortcommandant van Nieuw-Nickerie en coördinator van de afdeling Huiselijk Geweld.

Sinds februari van dit jaar fungeert Lieveld als waarnemend gpc van het rijstdistrict. Dit nadat de gpc Bryan Isaacs door de regering werd geplaatst in het interim-managementteam KPS.