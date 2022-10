26 deelnemers aan Nationale Bodybuilding kampioenschappen 2022

Op zaterdag 5 november worden in Suriname de Nationale Bodybuilding kampioenschappen gehouden. Er hebben zich 26 atleten ingeschreven voor de wedstrijden in theater Thalia. Atleten hadden tot en met woensdag 5 oktober gelegenheid zich in te schrijven.

Deze atleten doen op die dag mee aan de wedstrijden in de Bodybuilding C,B en A Klasse, Men’s Physique en Classic Physique klasse en de Bikini Fitness en Wellness categorie.

Met uitzondering van Xenne Fernandes en Anthony Nekrui zijn alle kampioen van de vorige kampioenschappen van de partij.

Jermain Karg zal zijn Mister Suriname bodybuilding titel verdedigen. Raphael Kromokarijo gaat voor z’n tweede opeenvolgende Men’s Physique titel. In de Bikini Fitness klasse zal er een nieuwe kampioene gekroond worden, wat ook geld voor de Bodybuilding C en B klasse en de Classic Physique klasse.

Enkele maanden geleden en wel in de maand maart zijn de kampioenschappen van 2021 gehouden in Sana Budaya. Er hadden zich toen 30 atleten opgegeven. Een terugval van 4 wat te wijten kan zijn aan de sociaal economische situatie. Bodybuilding is immers een zeer dure sport. Wat ook een rol gespeeld kan hebben is dat het gros van de atleten er niet gewend aan is om 2 wedstrijden per jaar te draaien.