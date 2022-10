Ondernemer die arbeider doodschoot gedagvaard voor 12 oktober

De ondernemer Juvradj J., die medio juli werd aangehouden en in verzekering werd gesteld wegens het doodschieten van zijn arbeider, is gedagvaard om op woensdag 12 oktober op de rechtszitting te verschijnen.

Op donderdag 14 juli werd een man met een schotwond aangetroffen aan de Magentakanaalweg in Suriname. Niet lang daarna liet hij het leven. Van een getuige vernam de politie, dat het slachtoffer tijdens zijn laatste adem zei: “basi soet mi”.

Op die bewuste nacht van woensdag op donderdag 14 juli heeft de ondernemer de vluchtende arbeider van achteren geschoten. De politie had in eerste instantie de vrouw van de ondernemer, de kassierster en haar echtgenoot aangehouden. Later in de avond meldde Juvradj zich bij de politie van Santo Boma.

Hij ontkende het feit in eerste instantie met klem. Naderhand kwam hij daarop terug. Hij legde een volmondige bekentenis af. Op aanwijzing van Juvradj is het illegaal wapen, waarmee hij de arbeider heeft geschoten gevonden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd de ondernemer in verzekering gesteld.

Vernomen wordt dat een familie, met wie de ondernemer een oude vete heeft, onlangs een schrijven heeft gericht aan het OM en daarbij om een nader onderzoek gevraagd heeft. Een zoon van de familie is eerder namelijk slachtoffer geweest van ontvoering en er zouden schoten zijn gelost op hun kippenzaak aan de Magentakanaalweg .

Ze vermoeden dat Juvradj iets met deze zaken te maken zou hebben en dat de schoten op de kippenzaak met het inmiddels bij hem in beslag genomen vuistvuurwapen, zouden zijn gelost .

De verdachte wordt bijgestaan door de advocaten Chandra Algoe en Maureen Nibte.