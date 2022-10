VIDEO: Dappere omstanders redden automobiliste van verdrinkingsdood

Deze auto met twee inzittenden is vanmiddag bij een verkeersongeval aan de Ringweg in Suriname, in de Boomskreek terecht gekomen. Dappere omstanders sprongen het water in om de vrouwelijke bestuurder te redden.

De mede-inzittende verklaarde dat de vrouw op de hoek van de Copernicus- en Leo Heinemannstraat moest uitwijken voor een andere automobilist die hen doorkruiste. Vervolgens week zij opnieuw uit voor een bromfietser.

Daarbij verloor ze de controle over het stuur en eindigden ze met de auto op z’n kop in de kreek. Op de video hieronder is te zien hoe de omstanders het water in sprongen om hulp te bieden.

Nadat ze uit de auto werd gehaald, zijn de bestuurster en de mede-inzittende met een ambulance vervoerd naar de SEH.

Bekijk een filmpje hier: