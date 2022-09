SLM vlucht naar Schiphol moest vanwege mist uitwijken naar Brussel

Vanmorgen heeft Surinam Airways vlucht PY 994, vanuit Suriname naar Nederland, moeten uitwijken naar Brussel (België). Dit vanwege dichte mist op Schiphol.

De reguliere lijndienst tussen Paramaribo – Amsterdam v.v. wordt al enige tijd op de woensdag en zondag onderhouden door Airhub Airlines. Vlucht PY994 vertrok gisteren vanuit Paramaribo omstreeks 19.15u naar Amsterdam.

Voor de landing op luchthaven Schiphol bleek dat vanwege weersomstandigheden ( dichte mist ) de verdere landingsprocedure niet zou kunnen worden ingezet en dat er moest worden uitgeweken naar de luchthaven van Brussel in België. P

assagiers aan boord zijn zowel door de captain van de vlucht, alsook door het Surinam Airways cabine personeel aan boord, hiervan op de hoogte gesteld. Surinam Airways wenst te benadrukken dat alles conform de geldende vliegveiligheidsprocedures heeft plaatsgevonden.

Het vliegtuig vertrok later vanuit Brussel en landde veilig op Schiphol.

Het KNMI had donderdagochtend gewaarschuwd voor plaatselijke, dichte mist in bijna het hele land, waaronder Noord-Holland. Er gold een code geel voor lokaal dichte mist in bijna hele land.