Verdachte (75) aangehouden voor doodschieten man aan de Dinastraat

De man die afgelopen nacht werd doodgeschoten aan de Dinastraat in Suriname, is de 38-jarige Martin Moor. Hij zou zijn neergeschoten door de 75-jarige Franklin C. Het motief is vooralsnog onbekend.

De buren hoorden plotseling schoten afgaan. Een van ze keek naar buiten en zag een man bloedend naast een pand staan. Er werd terstond met de Surinaamse politie gebeld.

Voor de komst van de politie had het slachtoffer ter plaatse het leven gelaten. Hij vertoonde vier schotwonden in zijn borstkast. Ter plaatse werd ook de schutter Franklin C. aangehouden. Het wapen waarmee het strafbaar feit zou zijn gepleegd, is nog niet gevonden.

De politie van Munder was ter plaatse voor onderzoek. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk in beslag genomen. De schutter is hangende het onderzoek in verzekering gesteld.