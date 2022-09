Man zwaargewond langs de weg aangetroffen en afgevoerd naar de SEH

Op de kruising van de Alamoe- en de Sapotillestraat in Suriname, is een man donderdagavond zwaargewond aangetroffen. Vermoedelijk was hij betrokken bij een vechtpartij.

De man die waarschijnlijk kap- en steekwonden heeft opgelopen, werd in hevig bloedende toestand door de politie aangetroffen op bovenstaande kruising te Zorg en Hoop. Hij is per ambulance naar de Spoedeisende Hulp (SEH) afgevoerd.

Volgens omstanders rende de man, maar zeeg vervolgens neer op die plek. De omstanders verklaarden ook dat nog een persoon letsel zou hebben opgelopen. Die zou per eigen gelegenheid naar de SEH zijn gegaan.

Het is op moment van schrijven niet duidelijk wat er zich ter plaatse heeft voorgedaan. De politie van Nieuwe Haven is bezig met het onderzoek.