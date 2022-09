Nederlandse expertise ingezet voor tandheelkundige zorg Suriname

Een Nederlands tandheelkundig team van Defensie is afgelopen week aangekomen in Suriname. De Nederlanders gaan aan de slag in Apoera.

Het team bestaat uit een tandarts en een assistent van de Defensie Tandheelkundige Dienst en sluit zich aan bij een Surinaams medisch militair en civiel team.

Hier wordt onder meer de Nederlandse expertise ingezet om de lokale bevolking te voorzien van tandheelkundige zorg, meldt Defensie Nederland.

Een gedeelte van de door Nederland ingebracht tandheelkundige goederen die overblijven worden geschonken aan de Medische Zending.