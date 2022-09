Doodgestoken Guyanees werd in Guyana gezocht voor roofmoord

De 37-jarige Guyanees Medellin Orlando Evans, die afgelopen weekend bij een steekpartij aan de Hoogestraat in Suriname om het leven kwam, werd in Guyana gezocht voor roofmoord. Hij en z’n broer zouden in 2020 de Guyanese zakenman Tony Bisnauth hebben vermoord, toen hij zijn 78e verjaardag vierde buiten zijn bedrijf.

Medellien Evans kreeg afgelopen zaterdagavond ruzie met de verdachte Quinten M. Naar zeggen van de verdachte moest hij het slachtoffer SRD 300,- betalen, schrijft KPS. Toen Medellien naar zijn geld vroeg en dit niet kon krijgen, ontstond er een woordenwisseling tussen de twee, waarbij Medellien een vuistvuurwapen te voorschijn haalde.

Hij haalde de trekker over, maar het wapen ging niet af. Met een scherp voorwerp dat hij bij zich had, viel Quinten M. vervolgens zijn

tegenstaander aan en bracht hem steekverwondingen toe. Evans kwam ter plaatse te overlijden.

Door het Command Center werd er een algemene oproep gelanceerd voor de diverse politie eenheden op het veld. Bij aankomst van de politie op de locatie had de verdachte de plek reeds verlaten. Na bekomen informatie en goed speurwerk van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) werd de 26-jarige verdachte Quinten M. bij een visbedrijf in het ressort Livorno aangehouden.

Het ontzielde lichaam van Medellien is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen, terwijl Quinten na te zijn voorgeleid in verzekering is gesteld. Het onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.