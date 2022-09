Kosteloze medische en tandheelkundige diensten voor personen te Apoera

Bewoners te Apoera kunnen deze week gratis gebruik maken van medische en tandheelkundige diensten. Deze diensten zijn onderdeel van de Operatie ‘Gran Mati’, een civiel-militaire operatie van het Nationaal Leger van Suriname (NL), die maandag officieel van start is gegaan op O.S Apoera.

“Men kan hier terecht voor basisgezondheidszorg, oogmetingen en tandheelkundige zorg”, benadrukt kapitein Guno Welzijn.

De medische operatie heeft dit jaar ook een internationaal karakter. Naast medische specialisten van het Nationaal Leger en andere gezondheidsinstellingen, zijn er ook drie Surinaamse tandartsen, één Nederlandse tandarts en drie tandartsassistenten aanwezig.

De Amerikanen participeren ook in deze missie, maar hun participatie komt in de vorm van het doneren van medicatie ten behoeve van deze operatie. Ook zullen zij in totaal 470 schoolpakketten doneren aan schoolgaanden in Apoera (foto onder).

‘Gran Mati’ is een welkome aanvulling op de reguliere gezondheidszorg. Er vindt hierdoor ook informatie-uitwisseling plaats tussen specialisten van de verschillende landen. De operatie zou aanvankelijk een tweedelig karakter hebben, maar het technisch gedeelte wordt op een later tijdstip uitgevoerd. Dan zal een school in het district Coronie worden gerenoveerd.

Met ‘Gran Mati’, de grote vriend, komt het leger dichter bij het volk om te steunen en aan te pakken waar nodig. Hiermee wordt getracht een stukje ontwikkeling te brengen in het gebied.