Man die vuurwapen trekt doodgestoken aan de Hoogestraat

Voor een pand aan de Hoogestraat in Suriname, is een Guyanese man zaterdagavond doodgestoken. Hij had ruzie met een andere man en trok een vuistvuurwapen dat haperde, waarna hij door zijn rivaal werd doodgestoken.

Dit gebeurde rond 21.45u op straat naast een bekende bar-dancing in bovengenoemde straat. De twee mannen waren aan het ruziën toen het latere slachtoffer ineens een vuistvuurwapen trok. Het vuurwapen bleek defect te zijn, waarna de andere man meerdere keren op hem instak.

Toen het ambulancepersoneel ter plaatse was, werd geconstateerd dat de man geen teken van leven vertoonde. De dader had de plaats inmiddels verlaten en heeft het defecte vuurwapen meegenomen.

Verschillende eenheden van de Surinaamse politie zijn op het moment van schrijven ter plaatse bezig met het onderzoek.

UPDATE: De man die zaterdagavond zijn rivaal doodstak bij een ruzie aan de Hoogestraat in Paramaribo en op de vlucht sloeg, is niet lang daarna door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden: