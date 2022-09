Gail Eijk per 1 oktober weg bij STVS; gaat weer het veld op

De Surinaamse schrijfster, journaliste en presentatrice Gail Eijk, vertrekt per 1 oktober bij de STVS. Dat maakte ze zaterdag zelf bekend. “Vanaf 1 oktober ben ik weer op het veld; it is where I belong” aldus de 50-jarige Gail.

Ze ging in 2005 aan het werk voor de omroep Apintie, waar ze vanaf het eerste moment live-verslagen maakte van actuele items, waaronder ook van ongelukken, en aanrijdingen in Suriname. Ze was hiervoor 24 uur per dag oproepbaar.

In 2010 werd ze ook hoofd van de nieuwsdienst van Apinitie. Gail maakte in oktober 2018 bekend dat ze naar de STVS vertrok, na een carrière van 13 jaar bij Apintie. Vier jaar later gaat ze weg bij de staatszender.

“Mijn tijd bij de STVS zit erop en ik stap ingaande 1 oktober op een andere trein die meer past bij mijn profiel. Ik heb echt vier leuke jaren gehad bij de STVS. Leuke collega’s leren kennen en zelf ook enkele close vrienden gemaakt. Dankbaar zal ik altijd zijn voor de tijd die ik er heb doorgebracht, maar het werd voor mij tijd voor een andere uitdaging die meer past bij wie ik ben en wat ik kan doen”, aldus Eijk die ook de STV en haar collega’s daar bedankte.

Ze gaat zich weer bezig houden met actuele nieuwsitems en in de wandelgangen wordt gezegd dat ze de overstap maakt naar D-TV Express, maar dat is niet bevestigd door de omroep.