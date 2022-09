Vermist tienermeisje (14) zet ontvoering in scene

Een 14-jarig meisje, dat langer dan twee weken vermist zou zijn, heeft haar ontvoering in scene gezet. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Bij een ingesteld onderzoek van de politie van Jeugdzaken is gebleken dat de tiener, die als vermist was opgegeven en terecht is, zelf een scene in elkaar heeft gezet.

Er is nimmer sprake geweest van ontvoering en of vrijheidsbeneming zoals ze zelf zou hebben verklaard. “Het 14-jarig kind heeft op geraffineerde wijze een scene in elkaar gezet en heeft daarbij zowel de politie als de samenleving ernstig misleid”, meldt de Surinaamse politie.

Waarom ze de ontvoering in scene heeft gezet heeft de politie niet bekend gemaakt.