Brandweerlieden post Toekomstweg kunnen niet uitrijden naar meldingen

De brandweerpost van Toekomstweg zit reeds enkele weken zonder een blusvoertuig. De enige wagen van de post is defect geraakt en op instructie van de leiding van het Korps Brandweer Suriname afgegeven voor reparatie.

Manschappen van de post kunnen momenteel hierdoor niet uitrijden naar meldingen in hun verzorgingsgebied.

Zo was er vanmorgen brand bij Saroo Food aan de Indira Gandhiweg, waarbij de brandweerlieden van onder andere post Lelydorp moesten inspelen op de melding.

Vernomen wordt dat een medewerkster in plaats van spijsolie gasoline in de deep fryer had gezet en vervolgens het vuur aanmaakte met als gevolg dat de keuken in brand stond. De keuken heeft schroeischade opgelopen.