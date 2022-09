Vermiste tienermeisje: ontvoerd en gebracht naar appartement

Een 16-jarig meisje, dat sinds twee weken vermist werd, belde vrijdag naar de politie. Ze gaf telefonisch door dat zij donderdag tegen haar wil is meegenomen door een man, die haar naar een appartement aan de Ishanaweg in Suriname bracht.

Ze verklaarde in een zwart gelakt voertuig te zijn meegenomen. Ze werd geplaatst in de kofferbak. Vrijdag 23 september heeft zij de locatie van het appartement, waar ze werd ondergebracht, via haar mobiele telefoon getraceerd en aan de politie doorgespeeld.

Ook gaf ze het mobiele nummer van haar moeder door. Hierna nam de politie contact op met de moeder. Zij gaf aan dat haar dochter bijkans twee weken werd vermist en dat ze reeds aangifte heeft gedaan bij de afdeling Jeugdzaken.

De rechercheurs van Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) togen na de melding naar het adres en ter plaatse troffen ze een man en het slachtoffer aan. Beiden werden overgedragen aan Jeugdzaken voor verder onderzoek.