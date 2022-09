Deze regering is meest corrupte boevenbende in geschiedenis van Suriname

Sinds het aantreden van deze regering is zij aan een stuk door verwikkeld in corruptieschandalen en vriendjespolitiek. Hoewel corruptie en vriendjespolitiek geen nieuwigheid is, is het de mate en de wijze waarop het bij deze regering voorkomt zorgwekkend.

Het beleid van deze regering is daar debet aan. Het beleid is niet gericht op de behartiging van de belangen van het volk maar van de achterban van de twee grote politieke partijen die de regering vormen.

Het lijkt er sterk op dat beide partijen behoorlijk onzeker zijn over de komende verkiezingen en zoveel als mogelijk hun achterban willen dienen in plaats van het land. Prominenten van beide partijen worden zienderogen verrijkt terwijl het volk crepeert.

Er zijn tig voorbeelden. Om maar een paar op te noemen. De verdeling van de percelen van Sabaku-project die allemaal zijn gegaan naar prominenten van de regeringscoalitie. Het HPSG-, Surfin-, SLM-, EBS-, Grasalco-, en zelfs Staatsolie-schandaal, waarbij ministers, directieleden en prominenten die tot de top van de coalitie-partijen behoren betrokken zijn. Het lijkt alsof het met één en al een boevenbende is die het land regeert.

Meer nog beschermen beide regerende (VHP en ABOP) partijen, ondersteund door NPS en PL na grove vormen van zelfverrijking en corruptie elkaar, alsof ze het belang van het land dienen.

Erger nog is dat de schandalen internationale consequenties voor het land schijnt te hebben. Zo noemt de Guyanese regering, de huidige regering corruptief en heeft besloten om Suriname bij de CCJ uit te dagen voor het niet nakomen van beloften gedaan door de president. Hoewel Guyana in deze simpel vrijpostig is en geen enkel recht heeft op natuurlijke hulpbronnen van ons land, is het deze regering die het land te schande heeft gezet. Niet alleen de kwestie van visvergunningen maar ook de kwestie van de brug die over de Corantijn rivier zal worden gebouwd schijnt geen zuivere koffie te zijn.

Deze regering lijkt zelfs de soevereiniteit van het land te willen verkopen voor wat geld. Dit gebeurde ook in Israel, toen de minister van Bibis de plank volledig missloeg door te beloven dat Suriname een ambassade zal openen in Jerusalem. Maar ook bij HPSG welke een internationale zeer stinkende schandaal is geworden waarin namen van onze ministers uitdrukkelijk zijn genoemd. En hoe kunnen we dan die MOU met een malafide Italiaans bedrijf vergeten, waarbij een minister namens de Centrale Bank van Suriname een overeenkomst tekent en een staatsgarantie met als onderpand onze natuurlijke hulpbronnen geeft, voor een lening.

Er zijn nog zoveel andere gevallen. Zelfs de case van mensensmokkel en mensenhandel, waarbij prominente leden van de regerende coalitie betrokken lijkt te zijn maar de regering in de doofpot stopt en het OM blind en doof schijnt te zijn, kan in de lange rij van schandalen worden toegevoegd.

En dan weer recent waarbij weer prominenten van een van de coalitiepartijen middels een schijven, bij de president klaagt over een ondernemer die een zandbank als concessie verkregen zou hebben.

Hoeveel moet het volk nog incasseren? Terwijl het volk opdraait voor al deze schandalen die het land honderden miljoenen kost, niet eens meer in staat is om in haar dagelijks levensonderhoud te voorzien, schijnt de regering zich koninklijk uit te leven.

Amzad Abdoel