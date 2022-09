Jaloerse man vernielt auto van ex-vriendin

De 42-jarige Harvey T. is in Suriname aangehouden en in verzekering gesteld, nadat hij zaterdagmorgen de voor- en achterruit van de auto van zijn ex-vriendin had vernield.

De verdachte heeft de ruiten met een steen stukgeslagen. Het gaat in deze om een Nissan March.

Het motief van zijn daad is jaloezie: de man kan zich niet verenigen met het feit dat zijn vriendin de relatie heeft beëindigd. Eergisteren heeft hij zich aangemeld bij de politie van Latour.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.