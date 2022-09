Weer geen meel: Vandaag en mogelijk ook morgen geen Fernandes brood- en banketproducten

Fernandes Bakkerij heeft wederom te kampen met een tekort aan bakkersmeel. Vrijdag 23 september was de productie opgestart, maar nu is de bakkerij weer genoodzaakt de productie stil te leggen vanwege achtereenvolgende vertragingen van de meelimporten in Suriname.

Het gevolg van de vertragingen is dat de markt vandaag en mogelijk ook morgen niet voorzien zal worden van brood- en banketproducten, zegt de directie van de bakkerij in een bekendmaking.

Sinds de tweede week van september zijn de brood- en banketproducten van Fernandes Bakkerij beperkt beschikbaar vanwege onderbreking in de voorziening van bakkersmeel vanuit de leverancier.

“Wij zullen u informeren zodra de aanvoer van bakkersmeel is genormaliseerd en u weer kunt rekenen op de reguliere voorziening van alle Fernandes Bakkerij producten”, aldus de directie.