Fernandes bollen en tarwebroden komende twee weken beperkt beschikbaar

De komende twee weken zullen bollen en tarwebroden van Fernandes Bakkerij beperkt beschikbaar zijn. Vanwege een onderbreking in de voorziening van bakkersmeel vanuit de leverancier, is de bakkerij niet in staat het volledig assortiment te produceren.

“Wij zijn bewust van onze sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid en hebben in dit kader de bewuste keuze gemaakt om de broodproductie zoveel als mogelijk te garanderen.

Wij werken ernaar toe om u zo spoedig mogelijk weer te voorzien van ons volledig assortiment”, aldus het bedrijf.