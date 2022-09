Billiton Family Day zondag 16 oktober in Hoofddorp

Op zondag 16 oktober 2022 vindt de Billiton Family Day plaats in Fokker Event Center te Hoofddorp. De Billiton Family Day is een jaarlijkse terugkerende reünie voor Billitonezen, vrienden en kennissen.

Door omstandigheden, de pandemie en andere gebeurtenissen, was het organiseren van een ‘Billiton Family Day’ de afgelopen jaren niet mogelijk. Door verandering in de situatie is het organiseren van deze dag nu wel mogelijk en zal dit jaar dit zeker plaatsvinden.

Billitonezen zijn mensen die op Billiton in Suriname gewoond hebben of er nog wonen. Billiton is de naam van een dorp op een afstand van 35 – 40 kilometer van Paramaribo alwaar er bauxiet (een grondstof voor het maken van aluminium) ontgraven werd.

Natuurlijk is het de bedoeling om samen van deze dag een gezellige en leuke dag te maken. Naast het feesten, dansen, etc. is het de bedoeling om elkaar, na een aantal jaren, weer te kunnen zien, een babbeltje te maken over de Billiton van toen en nu en ook kennis te maken met elkaars partners, kinderen en kleinkinderen voor het geval zij aanwezig zijn.

Het wordt een exclusieve avond met heerlijke live muziek van de band ResQ Music, onze house DJ Marlon en zijn er een goede keuken met lekker eten en een worstman aanwezig. Dit jaar hebben is er een special Latin guest en dat is niemand minder dan de populaire Latin zangeres Johanna.

Deze ‘Family Day’ wordt in de Fokker Event Center gehouden.

Adres: IJweg 1094

Postcode & plaats: 2133 MH Hoofddorp

Tijd: 16:00 – 22.00 uur

Entree: € 15.00 p.p. (geen voorverkoop)

Band: RESQ Music

DJ: MARLON

Special guest: Latin zangeres JOHANNA

(Keuken en worstman aanwezig)

Reserveringen:

Milton Babel: 06-46995084

Jimmy Lakhai : 06-21164099

(voor het gebouw vrij parkeren).