TCT roept op tot bewustwording toerismesector Suriname

In het kader van World Tourism Day heeft het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) in samenwerking met de private sector een activiteit georganiseerd onder het thema “Rethinking Tourism”. Met dit evenement tracht de organisatie bewustzijn te creëren in de rol die toerisme kan vervullen in het verder ontwikkelen van de Surinaamse economie.

De kick-off van een reeks activiteiten die op het programma staan van de organisatie, vond plaats op vrijdag 23 september 2022 in Royal Torarica. Bij deze gelegenheid is eveneens samen met stakeholders stilgestaan hoe de toerismesector een impuls te geven.

Een van de prioriteitsgebieden van het ministerie is het ontwikkelen en bevorderen van toerisme in Suriname. Het thema “Rethinking Tourism” heeft daarom als onderbouwing, de bewustwording van de sociale, culturele, politieke en economische waarde van toerisme en de bijdrage die de sector kan leveren bij het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Om deze bewustwording kracht bij te zetten zullen diverse activiteiten worden georganiseerd in Paramaribo, Commewijne, Brokopondo, Para, Marowijne en Nickerie.

Minister Albert Jubithana van TCT geeft aan dat op Wereld Toerismedag extra aandacht besteed wordt aan de impact van toerisme. Hij benadrukt dat deze sector veel positieve invloed kan hebben op de economie van het land en dat het vooral werkgelegenheid creëert. De bewindsman stelt verder dat toerisme kan bijdragen aan het beter maken van gemeenschappen. “Bewustwording voor liefde voor het land en samenwerken aan de ontwikkeling van de toerismesector is heel belangrijk”, aldus minister Jubithana. Hij is ermee ingenomen dat de districten samen met de districtscommissarissen participeren aan het initiatief om op deze dag specifiek aandacht te besteden aan toerisme. Het thema heeft, aldus de minister, vooral te maken met duurzame vormen van toerisme en de impact hiervan op de samenleving.

Tijdens de kick-off activiteit waren ook vertegenwoordigers van recreatieoorden van de districten Para, Brokopondo en Commewijne aanwezig. Tijdens de geplande activiteiten zal de bijdrage van deze districten aan het toerisme in Suriname ook naar voren worden gebracht. “We hebben heel veel te bieden. Ondanks de tegenslagen van de afgelopen periode met name de Covid-19-pandemie en wateroverlast, merk ik dat er motivatie en inspiratie is”, geeft de TCT-minister aan.

De bewindsman merkt op dat Suriname verschillende culturen en prachtige natuur aan toeristen te bieden heeft, maar dat de lokale bevolking dit ook zou moeten ontdekken. “We zijn ook toerist in eigen land”, zegt hij. Volgens de minister zullen gastvrijheid en klantgerichtheid ertoe moeten bijdragen Suriname op de wereldkaart te zetten en dat de bijdrage van eenieder hierbij nodig is. Het ministerie van TCT probeert de bewustwording, middels het verzorgen van trainingen op gang te brengen en de sector verder te helpen ontwikkelen.

“We moeten het aanleren om ons land aantrekkelijk te maken door liefde en netheid uit te stralen. We moeten een goede basis leggen voor de toekomst”, aldus minister Jubithana.