Drugverslaafde zoon vast voor mishandeling bejaarde moeder

Een 48-jarige man is deze week door de politie in Suriname aangehouden, na aangifte dat hij stelselmatig zijn 82-jarige moeder zou hebben mishandeld. De verdachte zoon Roy D. is een drugverslaafde.

Hij maakt er een gewoonte van om zijn bejaarde moeder, bij wie hij inwoont, steeds slagen toe te brengen en te bedreigen als zij hem geen geld geeft. Op donderdag 22 september was dat wederom het geval, waarbij de moeder enkele klappen moest incasseren.

Een zus van de verdachte, die dagelijks eten voor de moeder brengt nam de handelingen van de verdachte waar. Zij was de situatie zat en schakelde uiteindelijk de politie in.

Roy werd van de week door de politie van Wanica opgespoord en naar het politiebureau overgebracht ter voorgeleiding. De verdachte werd na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld door de Surinaamse politie.