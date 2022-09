Advocaat Veira pleit verdachten van openlijke geweldpleging vrij

De verdachten T.G, M.P. en D.N. zijn afgelopen woensdag 21 september op verzoek van hun advocaat, Derrick Veira in vrijheid gesteld door het Openbaar Ministerie in Suriname.

Het drietal is op 18 september 2022 aangehouden wegens openlijke geweldpleging en vernieling. Uit het onderzoek is gebleken dat T.G. te Wakapasi mishandeld en gekapt is geworden door de gebroeders T.

Hiervan is er ook aangifte gedaan bij politie Centrum. Omdat de aanpak van deze aangifte uitbleef is T.G. met de twee anderen verhaal gaan halen, waarbij er weer is gevochten. T.G heeft daarbij kapverwondingen aan zijn linkerhand en linkerknie opgelopen.

“In het kader van de stand van het onderzoek is de noodzaak niet langer aanwezig om de detentie van cliënten te continueren”, aldus de advocaat. Het Surinaamse Openbaar Ministerie kon zich hierin terugvinden en stelde het trio onmiddellijk in vrijheid.