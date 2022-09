Vliegtuig in Guyana van de baan geraakt door hevige wind

In Guyana is dit tweemotorig vliegtuig woensdag bij het landen van de baan geraakt en in de struiken terecht gekomen. Er waren 10 passagiers aan boord waren, waaronder drie kinderen.

Het ongeval vond gisteren rond 16.15u plaats te Eteringbang. Het toestel kwam van de Eugene Correia International Airport in Ogle en was op weg naar Eteringbang.

“Bij het landen kon het vliegtuig niet ‘nudgen’ vanwege de zware rugwind, waardoor het toestel in de struiken terecht kwam”, aldus de piloot tegen media in het buurland van Suriname.

De linkervleugel, neus en linker landingsgestel raakten beschadigd. Volgens de Guyana Police Force zijn er geen gewonden gemeld.