Rijbewijs veroorzaker aanrijding al 19 jaren vervallen

De 58-jarige autobestuurder E.H. heeft op donderdag 15 september een bromfietser aangereden aan de Martin Luther Kingweg ter hoogte van een supermarkt. Bij die aanrijding was er sprake van materiële schade en persoonlijke ongelukken. Het rijbewijs van de automobilist bleek reeds 19 jaren vervallen te zijn, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De politie van het bureau Livorno kreeg een melding van desbetreffende aanrijding en ging ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst is gebleken dat het slachtoffer R.H. met zijn bromfiets over het rijwielpad over de Martin Luther Kingweg reed, gaande in de richting van de Latourweg.

De autobestuurder E.H. die voor een supermarkt stond geparkeerd en weer wilde deelnemen aan het verkeer, heeft daarbij verzuimd voorrang te verlenen aan het recht doorgaand verkeer in deze de bromfietser met als gevolg de aanrijding. De bromfietser heeft schaafwonden opgelopen en verkeert buiten levensgevaar. Hij werd voor medische behandeling verwezen naar een arts.

Bij navraag naar de bescheiden van het voertuig alsook het rijbewijs, overhandigde de automobilist E.H. een Surinaams rijbewijs aan de politie, dat reeds 19 jaren vervallen blijkt te zijn. Op grond van de gewijzigde Rijwet 1971, artikel 7 lid1 onder 3, is de bestuurder terstond aangehouden en overgebracht naar het politie bureau.

Zowel de auto en de bromfiets zijn ter herkeuring door de politie in beslag genomen aldus de Surinaamse politie.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de autobestuurder E.H. die als veroorzaker is aangemerkt, na te zijn verhoord heengezonden. Het vervallen Surinaams rijbewijs is hangende het onderzoek in beslag genomen en ter beschikking gesteld van de Procureur-Generaal.