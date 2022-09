Steekpartij met dodelijk afloop te Albina

Een Braziliaanse man in Suriname is in de nacht van zaterdag op zondag overleden na een steekpartij. De verdachte vluchtte na zijn daad in onbekende richting.

De steekpartij met dodelijke afloop deed zich voor op weg naar Papatam te Albina. De Braziliaan had een woordenwisseling met een andere man. Tijdens deze gebeurtenis is hij in zijn borststreek gestoken, met als gevolg dat hij ter plaatse kwam te overlijden.

Het ontzielde lichaam van het slachtoffer is ter obductie in beslag genomen. De zaak werd aan kapitale Delicten overgedragen voor verder onderzoek.

Aan de aanhouding van de verdachte wordt hard gewerkt