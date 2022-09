Doneeractie om Sumanta naar Suriname te brengen heeft al bijna 12.000 euro opgeleverd

De in Nederland gestarte doneeractie om Sumanta Bansi naar haar laatste rustplaats in Suriname te brengen, heeft al bijna 12.000 euro opgebracht. Het aanvankelijke doel van de actie was om 10.000 euro op te halen, maar vanmorgen ging de teller al richting de 12.000 euro.

Het geld komt van verschillende mensen en initiatieven. Zo heeft Hoornse zaalvoetbalvereniging Hovocubo al ruim 2.500 euro ingezameld om de vermoorde Surinaamse terug te brengen naar huis in Suriname.

De 22-jarige Sumanta verdween in februari 2018. Manodj B. werd in november 2020 aangehouden. In juli van dit jaar kreeg hij een celstraf van 15 jaar opgelegd voor het doden en wegmaken van haar lichaam.

Jarenlang hield Manodj B. vol dat hij niets te maken had met haar verdwijning. Tot afgelopen dinsdag, twee maanden na zijn veroordeling: in een verhoor biecht hij aan de recherche op waar hij haar lichaam heeft verborgen.