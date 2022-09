Wisselkoersen baren president Santokhi ook ernstige zorgen

De Surinaamse president Santokhi heeft zojuist een statement naar buiten gebracht, waarin hij aangeeft dat de wisselkoersen hem ook ernstige zorgen baren. Hij ging ook kort in op de retentieregeling* van 35%, die per vandaag ingaat.

Santokhi zei dat de Surinaamse regering gesprekken over de regeling heeft gevoerd met de Centrale Bank van Suriname en andere actoren binnen de financiële sector. De retentieregeling moet de druk op de USD doen afnemen, aldus de president die verder zei:

“Ik heb tot nu toe goede gesprekken gevoerd met onder andere het IMF, de IDB en de Secretaris-Generaal van de OAS. Het IMF heeft inmiddels ingestemd om te starten met heronderhandelingen over het herstelprogramma, dat door de economische ontwikkelingen in de wereld niet haalbaar is.

De wereld biedt perspectieven, maar door slechts samen te bundelen, kunnen wij nagaan wat wij voor de komende generaties kunnen betekenen”, aldus de president vanmorgen.

(*) Bij Algemene Beschikking van de Deviezencommissie van 26 juli 2022 met no. 224 is bepaald dat ten minste vijfendertig procent (35%) van alle opbrengsten die voortvloeien uit de uitvoer van goud, binnen vijf dagen na invoer van die opbrengsten, ten verkoop moeten worden aangeboden aan een deviezenbank in Suriname die correspondentrelaties heeft met buitenlandse banken, tegen Surinaamse dollars.