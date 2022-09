Bromfietser met zwaar letsel bij SEH binnengebracht

Een 16-jarige bromfietser in Suriname is in de nacht van vrijdag op zaterdag met zwaar letsel bij de Spoedeisende Hulp (SEH) binnengebracht.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het slachtoffer deel zou hebben genomen aan een illegale bromfietsen race op de openbare weg in het politie ressort Lelydorp.

Door nog onbekende oorzaak kwam de bromfietser op het wegdek te vallen en liep daarbij zwaar letsel op. De jongen werd per eigen gelegenheid naar het ziekenhuis afgevoerd, waarna de Surinaamse politie in kennis werd gesteld.

Naar verluidt is het slachtoffer in kritieke toestand opgenomen. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.